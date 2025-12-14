Tennis a 99 anni

Pietro Pasqualini, un ex medico veronese di 99 anni, continua a giocare a tennis due volte a settimana. Ha iniziato a giocare a tennis all’età di 40 anni e da allora non si è più fermato. Pasqualini è un uomo molto attivo e ama anche sciare e andare in bicicletta. Ha una grande passione per il tennis e segue i grandi campioni come Roger Federer, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Pasqualini gioca al Circolo Tennis di Caselle, una frazione di Sommacampagna, e utilizza una racchetta ProKennex da 280 grammi. Ha visto il passaggio dalle racchette di legno a quelle moderne e non è mai stato troppo interessato all’argomento, poiché ritiene che conti il braccio più che la racchetta. Il suo colpo preferito è il dritto.

Nonostante l’età avanzata, Pasqualini è ancora molto attivo e gioca regolarmente. Tuttavia, ammette che non è facile trovare avversari della sua età e livello. Il presidente del Tennis Caselle, Paolo Fiorini, racconta che Pasqualini ha un segreto per fare sport a lungo: “Dice sempre che per fare sport così a lungo bisogna andare il meno possibile dal dottore”. Pasqualini è un esempio di come la passione per lo sport possa aiutare a mantenere una vita attiva e sana anche in età avanzata.