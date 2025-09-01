Tennent’s Super Birra 24 Bottiglie da 355 ml – Offerta Speciale!

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
35,76€ – 32,79€
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Tennent’s Super Birra, Bottiglia – Pacco da 24 x 355 ml
Tennent’s Super Birra – Pacco da 24 x 355 ml
Scopri il gusto unico di Tennent’s Super, una birra Strong Lager che non passa inosservata. Con il suo colore chiaro e una gradazione alcolica del 9%, questa birra è perfetta per chi cerca un’esperienza intensa e avvolgente.
Il sapore di Tennent’s Super è un viaggio di sensazioni: un gusto deciso e forte, con un delicato retrogusto di dolcezza. È ideale per le occasioni speciali o per rilassarsi dopo una lunga giornata. Ricorda di servirla ben fredda, a una temperatura tra i 5° e i 7°.
Vantaggi pratici:
- Confezione conveniente da 24 bottiglie da 355 ml, ideale per feste e serenate tra amici.
- Perfetta per abbinamenti con piatti forti, barbecue o per accompagnare serate di puro divertimento.
Non lasciarti sfuggire l’opportunità di gustare un’autentica birra scozzese. Acquista subito Tennent’s Super e rendi ogni momento speciale!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 35,76€ - 32,79€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Tennent’s Super Birra, Bottiglia -…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 163,99€ - 129,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 EZVIZ Campanello Digitale con Schermo…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 299,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra con Tastierino…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 210,04€ - 190,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 ghd Platinum+ Piastra & Styler…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 499,99€ - 424,98€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 LEGO 10316 Icons Il Signore…