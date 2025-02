Teneva in casa il cadavere della madre morta da 2 anni, la macabra scoperta a Comiso

Un infermiere di 58 anni è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata dopo aver tenuto il corpo della madre, di 96 anni, nella sua casa di Comiso, in provincia di Ragusa, per due anni. La scoperta del cadavere è avvenuta il 4 febbraio, quando la polizia, intervenuta su segnalazione di un furto, ha ispezionato l’appartamento del proprietario. Giunti sul posto, gli agenti hanno scoperto che non c’era in corso alcun furto, ma hanno trovato il corpo della donna in camera da letto in avanzato stato di decomposizione.

L’infermiere ha affermato che la madre era morta nel marzo 2023 per cause naturali, dichiarazione che è stata confermata dal medico legale presente sul luogo. La situazione ha destato immediatamente l’attenzione degli agenti, portandoli a procedere con la denuncia nei confronti dell’uomo. La vicenda ha suscitato scalpore nella piccola comunità, sollevando interrogativi sulle ragioni che potrebbero aver spinto il 58enne a non denunciare il decesso della madre e a mantenere il corpo nella propria abitazione per un periodo così lungo. L’indagine proseguirà per chiarire ulteriori dettagli riguardo a questo caso inquietante e alle eventuali omissioni dell’uomo.