Tenerife a gennaio? Temperature e spiagge imperdibili

Playa de Las Teresitas : Situata vicino a Santa Cruz, famosa per la sabbia dorata importata dal Sahara, offre acque calme e poco profonde ideali per nuotare.

Playa del Duque : Questa spiaggia elegante a Costa Adeje è perfetta per chi cerca tranquillità e lusso, grazie a ristoranti di alta qualità e stabilimenti ben attrezzati.

El Médano: Meta ideale per gli amanti degli sport acquatici come windsurf e kitesurf, offre anche spazi per rilassarsi sulla spiaggia.