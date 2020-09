ROMA – Sembrava tutto fatto. Sembrava, appunto. Poi, dopo venerdì, è arrivata un’inattesa frenata. Brusca al punto che adesso sembra quasi irreversibile. In questo momento, l’orientamento della Roma è chiaro: la soluzione migliore da un punto di vista tecnico ed economico è trattenere Edin Dzeko.





Fino alle ore 20 del 5 ottobre, quando terminerà il mercato “estivo” (sarebbe meglio dire autunnale), potrà ancora cambiare tutto. Anche perché a Milik nessuno ha ancora comunicato nulla di definitivo. Ma in questo momento, l’orientamento della Roma è cambiato, rispetto a giovedì, quando l’affare per portre il polacco a Trigoria pareva cosa fatta. E infatti è stato bloccato il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus (che ora infatti vira su Morata). Dopo quel venerdì in cui sembrava dovesse arrivare solo l’annuncio ufficiale, con Milik che aveva già sostenuto le visite mediche per la Roma in una clinica Svizzera indicata dai Friedkin, è cambiato tutto. Dzeko, in quel momento pronto per partire per Torino, è stato richiamato. Lui non l’ha presa bene, ha saltato la riunione tecnica, poi Fonseca vedendolo “turbato” ha deciso di non impiegarlo nemmeno per un minuto a Verona (lasciando anche sorpreso più d’uno, anche tra i dirigenti).

La frenata

Ma in quel frangente la Roma aveva già fatto la propria mossa: il ceo Fienga alle 2 di notte tra venerdì e sabato ha chiesto all’ad Napoli Chiavelli di rivedere la formula, chiedendo una forte agevolazione, non un vero e proprio sconto ma una riformulazione dell’offerta base su cui era stato abbozzato l’accordo. A quel punto il banco è saltato. E ora De Laurentiis, che non ha ancora neanche trovato l’accordo col giocatore per liberarlo, incatenandosi ai 200 mila euro di multe che il giocatore dovrebbe, rischia di restare con un giocatore in scadenza di contratto e libero tra sei mesi di firmare gratis per luglio.

A condizioni più favorevoli?

Questo è l’elemento che lascia aperto uno spiraglio: a condizioni diverse, molto più favorevoli, la Roma tornerebbe a essere interessata. Ma a sei giorni dal match contro la Juve, il centravanti della Roma del presente è ancora Dzeko. Il problema sarà ricostruire il suo rapporto con Fonseca. O magari cambiare l’allenatore: probabile tocchi al ds che verrà, probabilmente a ottobre. In prima fila, Allegri o Sarri. ma questa è tutta un’altra storia.







Fonte