Tendercapital partner Giornata Mondiale della Terra

– Domani, sabato 22 aprile, si terranno in Italia le celebrazioni della 53a Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite, in particolare a Roma sarà inaugurato il Villaggio per la Terra a Villa Borghese e si darà il via alla Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet, 16 ore di contenuti live trasmessi dalla Nuvola di Fuksas in diretta su RaiPlay. Ci saranno oltre 600 eventi tra esibizioni live, talk show, dibattiti, interventi di personaggi noti e laboratori dedicati ai più piccoli.

“Siamo onorati di far parte di una manifestazione così importante a livello mondiale. La sostenibilità, nelle sue diverse declinazioni, ambientale, sociale ed economica, costituisce senz’altro una grande sfida per l’umanità. Oggi non è più un concetto astratto e lontano dalla realtà ma, finalmente, entra a pieno titolo nei requisiti indispensabili anche per operare nel mondo della finanza. In tal senso, è sempre più importante preservare le risorse naturali, al fine di creare i presupposti per una qualità della vita migliore. L’economia è il collante che deve garantire a questi sistemi la massima efficienza. Per questo è importante implementare delle politiche attive di sviluppo, volte a incentivare best practices all’interno delle imprese italiane con il fine di incoraggiare una economia circolare”, sottolinea Moreno Zani, Presidente di Tendercapital.