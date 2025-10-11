Tendenze IA e moda in Spagna: l’emergere di Zara e H&M

Il panorama della ricerca online sta subendo una trasformazione significativa, con i motori di ricerca che si stanno evolvendo in strumenti che forniscono risposte dirette piuttosto che semplici collegamenti. Questo cambiamento è alimentato dall’integrazione di modelli linguistici avanzati, che fanno emergere un nuovo ecosistema digitale caratterizzato dalla concentrazione di pochi marchi dominanti, noti come “predefiniti”.

L’Indice di Visibilità IA per il settore della moda rivela che due brand, Zara e H&M, detengono circa l’80% delle menzioni nelle risposte generate dall’intelligenza artificiale, con Zara in testa con una visibilità del 12,73%. Questo predominio non è casuale: entrambi i marchi hanno costruito una presenza forte e coerente nel digitale, diventando le risposte preferite alle domande di moda.

La ricerca mostra anche che YouTube è la fonte più citata dai modelli di intelligenza artificiale, superando altre risorse come Wikipedia. Questo segna un cambiamento nel SEO tradizionale, dove contenuti video e blog di nicchia guadagnano rilevanza.

José Carlos Cortizo, CMO di Product Hackers, sottolinea come le fonti di informazione siano più distribuite e non più concentrate in pochi grandi media. Oggi, la competitività si gioca su menzioni utili e su chi viene citato come fonte, piuttosto che su clic.

La leadership di Zara è il risultato di anni di investimenti nel branding e rappresenta un vantaggio non statico, poiché il panorama dell’IA è ancora in evoluzione. Marchi meno visibili possono trovare opportunità in nicchie specifiche. Il messaggio è chiaro: i brand devono agire ora per non rimanere invisibili nel nuovo panorama della ricerca.