19.4 C
Roma
giovedì – 9 Ottobre 2025
Economia

Tendenze economiche in Europa: stabilità e sfide per le imprese

Da StraNotizie
Tendenze economiche in Europa: stabilità e sfide per le imprese

L’analisi mostra una stabilità della domanda, con un calo nel settore industriale, scendendo da +3 a -5 punti. Le imprese più orientate all’export registrano una contrazione più significativa. Il 42% delle aziende manifatturiere e il 17% di quelle dei servizi segnalano un impatto moderatamente negativo sulla domanda a causa delle tensioni commerciali e della forza dell’euro, mentre una minoranza, l’8% e il 4%, segnala un effetto più rilevante.

Le aspettative per il trimestre successivo indicano una ripresa, ma in modo meno ottimistico rispetto alle rilevazioni precedenti. Il saldo tra previsioni di crescita e di contrazione delle vendite è sceso a 18 punti percentuali, rispetto ai 25 precedenti. Solo il settore delle costruzioni mostra un miglioramento, grazie ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da cui il 60% delle imprese prevede di trarre beneficio nella seconda metà dell’anno.

Le previsioni sull’occupazione sono diventate più cautelose; la percentuale di aziende che si aspetta un aumento degli organici è diminuita di 6 punti percentuali nell’industria, 7 nei servizi e 14 nelle costruzioni. Le imprese, però, pianificano un incremento degli investimenti per il 2025, con un saldo positivo di 17 punti percentuali. Circa il 75% delle aziende ritiene che le condizioni per investire siano stabili e quasi tutte dichiarano di non avere difficoltà nell’accesso al credito.

Infine, la crescita dei prezzi rimane contenuta: +1,7% nell’industria, +2,1% nei servizi e +3,1% nelle costruzioni. Per i prossimi dodici mesi si prevede una dinamica moderata, mentre le aspettative di inflazione al consumo si sono leggermente ridotte all’1,8% a 6 e 12 mesi e all’1,9% a 24 mesi, indicando un alleggerimento delle pressioni sui prezzi.

Articolo precedente
Cena elettorale della Lega a Pisa: progetti per la Toscana
Articolo successivo
Innovazione e Arte: Evento sull’Anno della Scienza a Singapore
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.