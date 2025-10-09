Tendenze economiche in Europa: stabilità e sfide per le imprese

L’analisi mostra una stabilità della domanda, con un calo nel settore industriale, scendendo da +3 a -5 punti. Le imprese più orientate all’export registrano una contrazione più significativa. Il 42% delle aziende manifatturiere e il 17% di quelle dei servizi segnalano un impatto moderatamente negativo sulla domanda a causa delle tensioni commerciali e della forza dell’euro, mentre una minoranza, l’8% e il 4%, segnala un effetto più rilevante.

Le aspettative per il trimestre successivo indicano una ripresa, ma in modo meno ottimistico rispetto alle rilevazioni precedenti. Il saldo tra previsioni di crescita e di contrazione delle vendite è sceso a 18 punti percentuali, rispetto ai 25 precedenti. Solo il settore delle costruzioni mostra un miglioramento, grazie ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da cui il 60% delle imprese prevede di trarre beneficio nella seconda metà dell’anno.

Le previsioni sull’occupazione sono diventate più cautelose; la percentuale di aziende che si aspetta un aumento degli organici è diminuita di 6 punti percentuali nell’industria, 7 nei servizi e 14 nelle costruzioni. Le imprese, però, pianificano un incremento degli investimenti per il 2025, con un saldo positivo di 17 punti percentuali. Circa il 75% delle aziende ritiene che le condizioni per investire siano stabili e quasi tutte dichiarano di non avere difficoltà nell’accesso al credito.

Infine, la crescita dei prezzi rimane contenuta: +1,7% nell’industria, +2,1% nei servizi e +3,1% nelle costruzioni. Per i prossimi dodici mesi si prevede una dinamica moderata, mentre le aspettative di inflazione al consumo si sono leggermente ridotte all’1,8% a 6 e 12 mesi e all’1,9% a 24 mesi, indicando un alleggerimento delle pressioni sui prezzi.