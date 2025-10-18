18 C
Da stranotizie
Tendenze di Viaggio 2026: Scopri le Nuove Destinazioni

Skyscanner ha rivelato le tendenze di viaggio per il 2026, orientate verso esperienze personalizzate e la ricerca di connessioni autentiche. Nel prossimo anno, i viaggiatori non eviteranno la realtà, ma la abbracceranno, mettendo in risalto le proprie passioni durante ogni tappa del viaggio. Questo approccio si traduce in esperienze multisensoriali, in cui emozioni e scelte personali giocano un ruolo cruciale, influenzate da tecnologia e sostenibilità.

Stefano Maglietta, esperto di tendenze di Skyscanner, sottolinea che i viaggi nel 2026 saranno un’espressione di sé. I rituali di bellezza inizieranno a influenzare le scelte di viaggio, con il 22% degli italiani che pianifica viaggi in base all’offerta di prodotti beauty. Le montagne, punto di fuga tradizionale, stanno guadagnando popolarità anche in estate e autunno, con oltre il 78% delle persone aperte a queste alternative per godere della natura e trovare tranquillità.

Inoltre, il viaggio sarà un’opportunità per creare nuove relazioni, con più del 50% degli italiani disposti a viaggiare per incontrare nuove persone. La lettura diventa una forma di evasione, con il 56% che organizza viaggi ispirati a libri.

Le vacanze in famiglia stanno diventando più comuni, con molte generazioni che viaggiano insieme per creare nuovi ricordi. Gli hotel assumeranno un ruolo centrale nella scelta delle destinazioni, mentre i supermercati locali saranno esplorati per scoprire la cultura di un luogo.

Skyscanner ha anche identificato le dieci destinazioni di tendenza e quelle più economiche per il 2026, fornendo spunti per ogni tipo di viaggiatore.

