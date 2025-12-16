Tendenze capelli a Cannes

Un hair look leggermente più elaborato prevede capelli ordinatissimi, come quelli sfoggiati da Ariana Grande e Selena Gomez ai Bafta e da Elle Fanning agli Oscar. Una variante iper strutturata con tanto di tirabaci è stata sfoggiata da Dua Lipa sulla scalinata del Met. Anche i semi-raccolti sono una scelta popolare, con Anne Hathaway e Sabrina Carpenter tra le fan di questo stile, noto come “half-up structured”, che punta su una composizione grafica e una piccola sezione superiore raccolta in un mini-knot. La “special one” delle acconciature semplici è la pony tail, la coda di cavallo, apprezzatissima nella versione mini e super chic di Julianne Moore sul red carpet di Cannes. Per un tocco di glamour, in questo periodo dell’anno, si possono utilizzare accessori come fermagli, cerchietti e coroncine.