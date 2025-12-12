Tendenze beauty: Dakota Johnson e le star

Recentemente, molte star hanno preferito utilizzare un certo tipo di trucco alle labbra invece del classico rossetto, come ad esempio Dakota Johnson e Jessica Alba. Questo trend sembra essere ispirato ai ritorni degli Anni Novanta, con un piccolo tocco di contorno labbra di una tonalità leggermente più scura del rossetto, forse un bel caramello.

Inoltre, si punta molto sull’applicazione del blush sulle guance, per esaltare il sorriso, come si vede in tutte le star di questo red carpet. Anche sugli occhi si usa un tocco leggero, alla Marilyn Monroe, come quello sfoggiato da Uma Thurman, non troppo definito. Dakota Johnson, avendo gli occhi molto chiari, invece, ha puntato su uno smokey che virasse sul marrone/arancione per bilanciare il verde in maniera complementare.

Per copiare questo stile per le feste, basta a volte un tocco, ad esempio un ombretto metallico, come il Dazzle Shadow Liquid Eyeshadow, da aggiungere allo smokey, come ha fatto Ana de Armas. Si può scegliere un colore avorio, argentato oppure champagne per riflettere la luce, posizionandolo anche solo all’angolo dell’occhio. La cosa positiva è che questi ombretti sono liquidi ma poi hanno un effetto lunga durata e hanno un applicatore che permette di posizionarlo sia al centro che all’angolo dell’occhio.