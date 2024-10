Tendenza di crescita nel prime time e programmi di qualità

Nella prima metà di ottobre, La7 ha registrato un significativo aumento degli ascolti, consolidando la sua posizione nel panorama televisivo italiano. La rete ha raggiunto una media di quasi 1,3 milioni di spettatori e un share del 6,4%, distinguendosi per i programmi di approfondimento apprezzati dal pubblico.

Ad ottobre, gli ascolti di La7 hanno visto un incremento, con picchi superiori a 1,3 milioni di spettatori. Questo trend, già evidente a settembre con un aumento del 21% nell’intero giorno e del 25% nel prime time, dimostra come i contenuti di qualità attirino l’audience. In confronto, programmi come “L’altra Italia” su Rai2 hanno registrato solo l’1,6% di share, evidenziando la differenza tra contenuti di successo e quelli meno apprezzati.

Tra i programmi di punta di La7, spicca “8 e mezzo” condotto da Lilli Gruber, con una media di 1.770.000 spettatori e un share dell’8,2%. Anche il Tg La7, condotto da Enrico Mentana, ha attratto 1.439.000 spettatori con un share del 7,4%. Molto bene anche “Una giornata particolare” di Aldo Cazzullo, che ha esordito con un episodio sui colloqui tra Hitler e Mussolini, raggiungendo 1.200.000 spettatori e un share del 7,3%. Giovanni Floris, con “Di Martedì“, ha raccolto 1.509.000 spettatori e un 8,9% di share, posizionandosi subito sotto “8 e mezzo“.

I programmi del weekend, come “In altre parole”, hanno mantenuto un buon interesse, con uno share del 5,7% il sabato e del 4,6% la domenica. Nonostante un leggero calo per “Piazzapulita”, che è passato da 1.222.000 a 830.000 spettatori con un share del 6,1%, rimane uno dei programmi principali della rete. “Famiglie d’Italia”, debutando nel preserale, ha registrato un modestissimo 2,4% di share, ma presenta potenziale per una crescita futura.

La7 si distingue per una programmazione strategica in grado di attrarre un pubblico sensibile alla qualità. L’attenzione costante verso contenuti di valore ha contribuito a creare un legame duraturo con gli spettatori. La rete si conferma quindi un attore chiave nel panorama dei media italiani, capace di adattarsi alle esigenze del pubblico moderno.