ROMA – Una scala ripidissima, avvolta tra i rovi, porta a quel che resta del giaciglio di fortuna carbonizzato dal rogo. Il punto da cui forse tutto è cominciato o il primo a essere inghiottito dalle fiamme. Due sedie abbrustolite, qualche padella piegata dal calore, qualche bombola, lo scheletro accartocciato di quel che sembra uno stendino per i panni proprio sotto il murales di due diamanti sono i segni di chi è passato di qui. Un rifugio improvvisato, uno dei tanti che costellano 2,7 chilometri di fiume che da nord a sud tagliano Roma a metà. La minoranza dei 9 mila senza tetto (la stima è della Croce Rossa e della Comunità di Sant’Egidio) che abitano nelle strade della capitale, piccoli nuclei familiari, gruppetti di 3-4 clochard, persone sole che aumentano d’estate quando lungo il Tevere fa più fresco e diventano centinaia, invisibili agli occhi della città, all’assistenza, ai controlli. La polizia sgombera, bonifica l’area, loro ritornano, gli stessi o altri. Come sotto al ponte di ferro, teatro 4 o 5 mesi fa di un’operazione di “decoro”.

A 300 metri dal ponte dell’Industria, nascosto dalla vegetazione, vive Jarek, ha 57 anni, faceva il trasportatore, è polacco. Sonnecchia su un materasso abbandonato, tra sacchetti della spazzatura, libri e un radio a batteria trovata nei cassonetti. I rifiuti attorno c’erano anche prima di lui perché lungo il Tevere si vengono pure a rovesciare arredi, buste, mondezza. Sfoglia una rivista e racconta: “Sabato notte ero qui, non si vedeva nulla, ho sentito la notizia alla radio, ma non so che è successo. Io dormo qua da quattro mesi, vivo di piccoli lavoretti, prima ci stavano pure quattro famiglie rom, poi si sono spostate sotto il ponte. Una volta mi ricordo che c’erano pure dei fari che illuminavano l’accampamento perché si erano attaccati alla corrente dei cavi del ponte, ma non era mai successo niente. Qui è tranquillo, non ho paura”. È per questo che tanti come lui scelgono il fiume invece delle stazioni; la solitudine, le mini comunità invece dei mega agglomerati dove il rischio di risse e violenza dicono sia maggiore. Ma anche qui ci sono liti, qualche furtarello e talvolta i roghi che prendono quota tra rifiuti e foglie.

Nel mondo sotterraneo ci sono gli accampati di ponte Testaccio, 2-3 nuclei di famiglie rom che come altri, denunciano le associazioni, dopo gli sgomberi forzati dei campi si spostano sul Tevere, i bivacchi all’altezza di porta Portese, le piccole tendopoli sotto ponte Sisto. Da quelle parti uno studente americano fu spinto e ucciso nel fiume: era il 2016. Il clochard accusato e poi assolto per l’omicidio è stato condannato per il pestaggio a morte di un’altra senzatetto, sempre sotto al ponte di Trastevere. E ancora: ci sono gli abitanti delle banchine di Castel Sant’Angelo, quelli del relitto del Tevere di Prati, i cartoni del ponte della Musica, i sacchi a pelo sotto lo stadio Olimpico, i pescatori del lungofiume di ponte Milvio, e dall’altro lato le baraccopoli di Magliana.

“L’unica cosa che li accomuna è il vivere in strada – spiega Paola Bernieri, delegata dell’area sociale della Croce rossa di Roma – Molti hanno problemi psichiatrici e dopo un Tso tornano in strada. Ci sono i tossicodipendenti, chi ha scontato lunghe pene detentive e non ha più legami sociali, chi ha perso il lavoro, la casa, la famiglia, gli alcolisti. Vengono dall’est Europa, sono rom, africani, italiani. E con la pandemia sono aumentate anche le donne, sole, vulnerabili, vittime di violenze”.

“I rifugi comunali sono strutturalmente insufficienti”, dice Bernieri. “C’è anche qualcuno che rifiuta l’assistenza”, raccontano dalla sala operativa del Comune. Ogni notte le unità di strada portano un po’ di cibo, l’acqua d’estate, il tè caldo d’inverno; il venerdì sera c’è il tour medico, una volta al mese quello dei veterinari. Ponte di ferro non faceva parte dei giri abituali, lì i giacigli erano spuri. Chi ci dormiva è scappato la notte del grande incendio, per salvarsi o per paura dopo il fuoco acceso per cucinare. Ora è rimasto solo Jarek, poi chissà.