Tenda Telecamera Wi-Fi Interno CP3, Videocamera Sorveglianza 1080P con 360°Pan/Tilt, Audio Bidirezionale, Rilevamento del Movimento Sonoro, Webcam di Sicurezza per Bambini/Anziani/Cani

Tenda CP3 security camera Dome IP security camera Indoor 1920 x 1080 pixels Ceiling/Wall/Desk

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio (Tipo di pila necessaria)
Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 10.3 x 8.8 x 8.8 cm; 200 grammi
Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 27 aprile 2017
Produttore ‏ : ‎ TENDA TECHNOLOGY GMBH
ASIN ‏ : ‎ B091MNQHR2
Numero modello articolo ‏ : ‎ CP3

1080P FHD per visualizzazione multipla: I video Full HD 1080p e la visione notturna assicurano di non tralasciare mai ogni dettaglio. Con viste rotazionali di 360 ° e verticali di 155 ° (90 ° in alto, 65 ° in basso), la telecamera pan tilt è in grado di coprire ampi spazi ed è adatta a tutti gli scenari interni.

Audio bidirezionale: Consente una comunicazione fluida attraverso un microfono e un altoparlante integrati. Puoi rimanere in contatto con i tuoi cari da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Guarda lo streaming di video in diretta da qualsiasi luogo con l’app Tenda TDSEE e controlla la videocamera da remoto secondo necessità.

Avviso di rilevamento umano in tempo reale: Quando viene rilevato un movimento, la telecamera wifi registrerà l’attività e ti invierà la notifica con i dettagli sull’app TDSEE. Combinato con l’applicazione della tecnologia di intelligenza artificiale, il filtraggio degli avvisi non validi rende gli avvisi accurati.

Modalità privacy e modalità pattugliamento: La telecamere videosorveglianza ruota verso il basso ogni volta che vuoi proteggere la tua privacy. Usalo per attivare la modalità otturatore privacy con un clic. Inoltre, la tua camera wifi può essere programmata per tenere d’occhio ogni posizione a intervalli come configurato.

Archiviazione cloud e locale: Prova gratuita di 3 mesi per l’archiviazione cloud. La nostra crittografia raggiunge il livello di certificazione di sicurezza ISO/IEC 27018 e supera l’audizione sulla sicurezza dei dati “più severa al mondo”. La fotocamera supporta anche la scheda SD (non inclusa, fino a 128 GB) per il salvataggio dei video in locale.