Tenda Luminosa Natalizia Impermeabile 600 LED 6Mx3M – Luci Collo più Modalità per Esterni e Interni, Ideale per Giardini e Matrimoni con Luce Bianco Caldo

Price: 45,98€ - 36,98€

(as of Nov 20, 2024 00:31:20 UTC – Details)





Descrizione prodotto

Prolungabile

Nota: il collegamento in serie potrebbe modificare la luminosità delle lampadine.Il numero di prodotti collegati in serie non deve essere eccessivo, 2-3 è l’ideale.Resistente al freddo e con impermeabilità IP44, puoi usarla tutto l’anno.Il cavo di alimentazione da 3M ti aiuterà a collegare facilmente le luci alla presa.

Zorela 6M*3M 600 LEDs Tenda Luminosa

8 Modalità di Illuminazione

Come installare il prodotto?

Trova il cavo principale orizzontale 6MUtilizza fascette o ganci per appendere il filo orizzontale principaleSciogli e sistema lentamente ogni filo (24 in totale)

Per cosa posso usarle?

È possibile appendere le luci ovunque ci sia bisogno di un po’ di divertimento e di illuminazione: eventi, matrimoni, ristoranti, feste, hotel, soggiorni, camere da letto, giardini, negozi e persino uffici. Appendile a pareti, finestre, alberi, porte – o qualsiasi altra superficie.

Queste luci hanno una funzione di memoria.

Decorazione Perfetta

Misurano 6mx3m con un ulteriore cavo di alimentazione da 3m, 600 lampadine LED luminose forniscono una luce potente, calda e armoniosa, rendendo la vostra casa incantevole e unica.

8 Modalità di Illuminazione

Questa tenda di luci presenta fino a 8 modalità di illuminazione che sono facili da cambiare: uno a luce fissa, gli altri sono giochi di luce in movimento che simulano l’effetto nevicata a differenti velocità.

Sempre Sicure

La tensione nei cavi è molto bassa, così che la decorazione non rappresenta alcun pericolo per chi la maneggia o vi si avvicina. Sicure da usare, è possibile utilizzarle sia all’interno che all’esterno durante tutto l’anno.

Molti Campi di Applicazione

Esterno

Migliorano facilmente l’aspetto della vostra casa per una grande serata.

Interno

Queste luci renderanno casa tua bellissima e attraente.

Natale

Crea un’atmosfera romantica e armoniosa per il Natale.

Matrimonio

Luci incantevoli aggiungono magia e fortuna ai matrimoni.

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Recensioni dei clienti

4,5 su 5 stelle

1.228

4,5 su 5 stelle

1.228

4,4 su 5 stelle

239

4,4 su 5 stelle

239

Prezzo

36,98 €€36,98 36,98 €€36,98 29,99 €€29,99 29,99 €€29,99

Dimensione

6M*3M 6M*3M 10M 10M

LEDs

600 LEDs 600 LEDs 400 LEDs 400 LEDs

Colore

Bianco Caldo Bianco Freddo Bianco Caldo Bianco Freddo

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 18,5 x 12,1 x 11,8 cm; 910 grammi

Produttore ‏ : ‎ Zorela

ASIN ‏ : ‎ B07W3BTMTZ

Numero modello articolo ‏ : ‎ db079ac2-55a5-4782-8d03-307ca92ceaa8

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Prolungabile – Misura 6mx3m, c’è un cavo di alimentazione aggiuntivo da 3m con adattatore, composto da 600 luci a LED luminosi, le Luci di Natale Zorela diffondono una splendida luce bianca calda e rendono la tua casa speciale e armoniosa.

8 modalità di illuminazione – Queste luci a corda hanno fino a otto modalità di illuminazione facile da commutare, per avere l’effetto che stavi cercando. Potrai farlo facilmente, premendo un pulsante sull’adattatore di alimentazione.

Anti-freddo e impermeabile – Totalmente sicure per l’uso e anti-shock, queste luci sono elementi a basso voltaggio in modo da non causare lesioni. Anti-freddo e IP44 impermeabile, funzionano bene anche in inverno freddo e con ambiente umido, quindi sono l’ideale per la decorazione esterna.

Versatili – Adatte per la vostra casa, camera o giardino, con queste stringhe di luci si può facilmente migliorare l’aspetto del posto in cui vivi. Rendete le notti epiche sia all’esterno che all’interno. Le luci a corda Zorela sono la decorazione perfetta per le feste.