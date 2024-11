Tenda Luminosa da Esterno 6,4+5M con 200 LED – Decorazioni Natalizie Impermeabili IP65 per Balcone e Giardino – Bianco Freddo con 8 Modalità di Illuminarazione

Price: 28,99€

Catena Luminosa Esterno

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 24,9 x 15,8 x 4,7 cm; 440 grammi

Produttore ‏ : ‎ Possily

ASIN ‏ : ‎ B0DFHF9NGZ

Numero modello articolo ‏ : ‎ dc-200

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Luci Natale Esterno: la lunghezza totale della stringa di luci è di 11,4 m, 200 LED a risparmio energetico un cavo da 5 m è collegato (filo guida, non si accende). Le perle della lampada LED a risparmio energetico non sono abbaglianti e non si rompono facilmente e possono fornire una luce bianco freddo super luminosa. È una buona decorazione per il tuo cortile, finestre, pareti, recinti ed è molto adatta per feste al chiuso e all’aperto, festival e decorazioni natalizie.

8 Modalità di Tenda Luminosa Esterno: Puoi facilmente utilizzare il telecomando o il pulsante dell’adattatore per scegliere la modalità di lampeggiamento che ti piace: Combinazione, In Waves, Sequential, Slo-Glo, Chasing/Flash, Slow Fade, Twinkle/Flash e Steady on.

Funzione di Memoria e Timer: le luci natalizie da esterno hanno un chip di memoria integrato che memorizza automaticamente le ultime impostazioni dopo un’interruzione di corrente. La funzione di temporizzazione può soddisfare diverse esigenze di utilizzo risparmiando energia. Tieni premuto il pulsante sull’adattatore per 3 secondi per attivare la funzione timer, tieni premuto nuovamente il pulsante per abbassare le luci e spegnere il timer.

IP65 Impermeabile e Anti-Freddo: Il grado di impermeabilità delle tenda luminosa natale esterno raggiunge IP65 e può essere normalmente utilizzata all’aperto anche in condizioni climatiche difficili. Luci stalattiti natale l’adattatoreè impermeabile IP44, si prega di conservarlo in un ambiente asciutto durante l’uso.

ALTA QUALITÀ E SICUREZZA: le luci di natale da ssterno led di alta qualità hanno superato le certificazioni CE ROHS, CE EMC, CE-LVD e GS. Il design a bassa tensione rende le luci a ghiacciolo sicure al tatto e non si surriscaldano dopo un uso prolungato, il che aiuta a migliorare la sicurezza. Un’ottima scelta per l’Avvento, le decorazioni natalizie. Potrai usufruire di una garanzia gratuita di un anno e di un servizio clienti cordiale 24 ore su 24. Se hai domande, non esitare a contattarci!

Facile da Usare: Appendi le luci natale esterno cascata sulla grondaia, sul tetto del portico, sui corrimano o ovunque tu voglia. Inserisci la spina direttamente nella presa e scollegala per accendere e spegnere l’alimentazione. Attenzione, non tagliare le fascette in nylon! Sono utilizzate per collegare i fili delle tenda luminosa natale esterno.