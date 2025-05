Tenda A18 Pro: Ripetitore Wi-Fi AC1200 con App e Sicurezza

Valutazione media: 4 / 5

Reviewer: Doris Battiston

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Funziona!

Review: Dopo avere premuto il pulsante WPS del Router e subito dopo il pulsante WPS del dispositivo estensore si giunge ad ottenere il led verde fisso dell’estensore. Questo procedimento genera la rete WIFI alternativa, caratterizzata dal nome della rete con l’attributo finale 5G_EXT. Successivamente, solo collegando un apparecchio WIFI alla rete con denominazione 5G_EXT si ottiene l’amplificazione del segnale, che effettivamente ho costatato esserci.

Reviewer: Tonia

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo extender, multifunzionale e facile da installare

Review: L’extender wifi è eccezionale: l’ho installato in meno di 5 minuti ed ha velocizzato la mia connessione riducendo il ping e mantenendolo stabile.È esteticamente poco ingombrante ed è fornito inoltre anche di presa gigabit, che può essere collegata al router.Può essere utilizzato sia come extender che come access point.Nel mio caso l’ho utilizzato come extender, ed è riuscito a portare il segnale, sia in 2.4 che in 5.0 dal piano di sotto al piano di sopra, risolvendomi numerosi problemi con pochi euro.5/5

Reviewer: Giuseppe

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Ottimo prodotto per estendere la rete, con qualche piccolo limite.

Review: L’ho acquistato per migliorare la connessione al piano inferiore della mia casa a due piani, dove non ho accesso diretto alla rete. Ho portato un cavo Ethernet fino al dispositivo e l’ho collegato direttamente all’adattatore: sono passato da circa 80Mb a 200Mb in download, quindi il miglioramento è stato notevole.L’installazione è risultata molto semplice grazie alla configurazione via browser, chiara e intuitiva. Ho riscontrato qualche problema solo utilizzando l’app ufficiale, che ha causato un po’ di confusione durante il setup, ed è il motivo per cui assegno 4 stelle anziché 5.Nel complesso, è un’ottima soluzione per chi ha bisogno di estendere una rete stabile.

Reviewer: luca

Rating: 1,0 su 5 stelle

Title: pessimo

Review: pessimo , leggendo i commenti positivi ho preso questo repeater ma non funziona se lo installo oltre i 4/5 dal modem sullo stesso piano della casa e qui non mi serve, lo presi per estendere la rete al piano sotto per comodità ma non aggancia in nessuna maniera la rete anche con la sua app. non parliamo del garage al piano terra dove ho da 10 anni un “vecchio” repeater tp link che fa’ egregiamente il suo dovere (quindi la rete non è debole) . faro’ reso

Reviewer: Andrea

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Copertura Totale.

Review: Un ottimo Acquisto, direi eccellente, di facile installazione, (utilizzato solo come amplificatore Wi-Fi), è riuscito a darmi piena copertura a tutta la casa. In modo automatico cambia il collegamento per migliorare il segnale avvisandomi. Prezzo giusto, consegna precisa e ben confezionata. Grande prodotto.

Reviewer: antonino m.

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo prodotto consigliatissimo

Review: ottimo prodotto, da quando lo tengo in funzione come Access Point non si è mai bloccato. Bello anche dal punto di vista estetico.

Reviewer: fvit

Rating: 3,0 su 5 stelle

Title: Buon rapporto qualita prezzo

Review: Buonoi e facile da usare ;velocita ‘ npon elevatissima ma buon rapporto qualita prezzo

Reviewer: Milk64

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Soddisfatto

Review: Ottimo dispositivo, connessione stabile e veloce. Facile da configurare. Ottima copertura WIFI.

Reviewer: fizz

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Extender fulfills its intended purpose.Excellent connectivity and range.Tested with 5-7 devices simultaneously and worked without any problem.Easy to installBuilt quality is also nice.Recommended for other buyers.

Reviewer: li

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Le Tenda A18 Pro est un répéteur WiFi 5 AC1200 très performant qui a considérablement amélioré la couverture de mon réseau à la maison. Grâce à ses deux antennes 3dBi, le signal est bien renforcé, et je constate une vraie différence dans les zones où mon WiFi était faible auparavant.L’installation est très simple et rapide, avec un mode extenseur et point d’accès (AP) qui s’adapte à mes besoins. J’apprécie aussi la présence d’un port Gigabit, qui permet de connecter un appareil en filaire pour une connexion plus stable.La connexion est fluide et stable, sans baisse de débit notable, même avec plusieurs appareils connectés. Pour du streaming HD ou du télétravail, c’est parfait ! Seul petit point à noter : il fonctionne sur la bande 2,4 GHz et 5 GHz, mais il faut bien le positionner pour profiter au maximum de ses performances.

Reviewer: Jaidee

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Easy to set up and works perfectly. Very happy with this, internet dead spots are no more! Highly recommended.

Reviewer: Fernando A.

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Muy buena la calidad de la señal y el alcance.

Reviewer: Sinan Kalaycı

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Wifi 6 özelliği sayesinde hepsini geride bırakıyor. Gerçekten 2. Bir fiber modem var evde sanki düşünmeden alın