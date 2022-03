Il colosso cinese dei videogiochi Tencent ha registrato l’aumento di ricavi più basso della sua storia, l’8 per cento in più rispetto all’anno precedente. La lentezza della crescita è da imputarsi principalmente alle restrizioni per le compagnie cinesi all’estero, ma questo non ha impedito a Tencent di rimanere la numero uno dell’intera industria dei videogame. L’azienda ha guadagnato 144,18 miliardi di yuan (circa 20 miliardi di euro) nel quarto trimestre del 2021, grazie alla popolarità dei suoi giochi per smartphone. L’aumento del 9,9 per cento nel fatturato su base annua (per un totale di 32,38 miliardi di dollari di fatturato nel 2021) pone Tencent ancora una volta al primo posto nel mondo tra le aziende produttrici di videogiochi, contro Sony con 24,87 miliardi di dollari, Microsoft con 16,28 miliardi e Nintendo con 15,3 miliardi. Tencent è forte del successo dei suoi giochi di punta: PUBG Mobile, Brawl Stars e Clash of Clans, senza dimenticare che l’azienda distribuisce anche Valorant.