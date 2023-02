Tenax International, nel 2022 fatturato +60,7%

– Tenax International, uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, ha chiuso l’esercizio 2022 con un fatturato preconsuntivo che ammonta a 17,2 milioni di euro, in aumento del 60,7% rispetto ai 10,7 milioni dell’intero 2021.

Il maggior contributo a tale risultato – spiega la società in una nota – proviene dalla vendita di macchine spazzatrici e lavastrade, il cui fatturato si è assestato a 16,2 milioni.

La società comunica inoltre che la somma di fatturato e portafoglio ordini macchine esclusi quindi i ricavi da ricambistica e assistenza si assesta ad oggi a Euro 11,4 milioni, pari al 70% di quanto registrato in tutto il FY 2022 Euro 16,2 milioni, come sopra riportato.

Dell’attuale portafoglio ordini macchine circa Euro 9,8 milioni sono previsti a valere sul primo semestre del 2023, pari al 163% di quanto registrato in tutto il primo semestre del 2022 Euro 6 milioni.