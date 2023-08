Temptation Winter: le cinque conduttrici in lizza per presentarlo

Chi condurrà la prima edizione di Temptation Winter, ovvero la versione invernale di Temptation Island che si svolgerà fra baite innevate, cervi e vasche idromassaggio? A rispondere a questa domanda è stato il settimanale DiPiù che ha stilato una lista di cinque conduttrici in lizza per presentarlo.

Ovviamente l’ipotesi più quotata resta quella di Filippo Bisciglia, ma è altrettanto vero che ogni volta che è andato in onda uno spin off (come ad esempio la versione Vip), Maria De Filippi ha sempre chiamato qualcun’altra. Una volta Simona Ventura, le altre due Alessia Marcuzzi. Chi potrebbero essere quindi le papabili conduttrici?

Il primo nome ipotizzato da DiPiù è proprio quello di Maria De Filippi, la boss. Poi si passa a Silvia Toffanin, alla ricerca di una prima serata.

“Da tempo la Toffanin è in lizza per una trasmissione serale con la quale misurarsi e Temptation Winter non sarà in diretta, avrà una linea editoriale ben precisa e non toglierebbe troppo tempo alla conduttrice che avrebbe così modo di dedicarsi a più trasmissioni televisive, dicono alcune voci a Cologno Monzese”.

Temptation Winter: De Filippi, Toffanin, Cuccarini, Mennoia o Blasi

Si è parlato poi di Lorella Cuccarini e di Raffaella Mennoia.

“Il totoconduttori non si limita solo a Maria De Filippi, Filippo Bisciglia e Silvia Toffanin, in lizza è entrata anche Lorella Cuccarini, confermata come insegnate anche nella nuova edizione di Amici. Si è detto: poiché Lorella ha rinunciato alle offerte della Rai, che voleva soffiarla a Mediaset, potrebbe essere premiata con la conduzione di Temptation Winter. […] Ha poi cominciato a circolare a sorpresa la voce di una conduttrice debuttante, Raffaella Mennoia, autrice di punta della trasmissione, braccio destro e amica di Maria De Filippi”.

Senza dimenticarci di Ilary Blasi, al momento fuori da Mediaset perché rimasta senza trasmissioni da condurre. “L’ultima voce clamorosa riguarda Ilary Blasi. Potrebbe prendere lei le redini della trasmissione“.