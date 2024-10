Temptation, la rivolta social contro Bisciglia: ‘Stiamo vivendo nella follia’

Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, è al centro di aspre critiche dopo aver difeso concorrenti che hanno tradito le proprie compagne. La sua metamorfosi da sostenitore dei traditi a “paladino dei tradimenti” ha generato polemiche tra i fan del programma, specialmente in occasione di due incidenti significativi.

Il primo caso è quello riguardante Anna e Alfred. Anna si era iscritta al programma per affrontare le difficoltà di fiducia seguite a un tradimento. Durante il programma, Alfred si avvicina alla single Sofia, culminando in un bacio. Durante il falò finale, Bisciglia difende Alfred, affermando ad Anna che è “sicuro che ti vuole bene” e suggerendo che non sia “colpa di nessuno” se due persone non si amano più. Queste dichiarazioni, ritenute inappropriate da molti, hanno sollevato un’ondata di indignazione.

Il secondo episodio che ha suscitato scalpore coinvolge Mirco e Giulia. La coppia partecipava al programma per ravvivare il loro lungo rapporto, ma Mirco finisce per legarsi alla tentatrice Alessia, con cui dorme. Nonostante Giulia decida di perdonare Mirco, lui sceglie di abbandonare il reality. Durante la sua confessione, in cui ammette di provare emozioni per un’altra, Bisciglia lo consola, affermando che “non aveva colpe” per aver smesso di amare Giulia. Anche questo comportamento ha generato forti reazioni sui social, con utenti che criticano Bisciglia per il suo approccio.

Le reazioni del pubblico sui social media sono state particolarmente dure. Gli spettatori hanno espresso disappunto per i messaggi che Bisciglia sembra trasmettere, accusandolo di giustificare le infedeltà con affermazioni discutibili. Alcuni utenti si sono chiesti se il conduttore avesse subito un cambiamento di immagine per motivi strategici, per attrarre maggiore attenzione sui social. Tuttavia, l’opinione comune è che molti non gradiscano affatto questa nuova versione di Bisciglia, che appare distante dai valori precedentemente sostenuti nel programma.

In sintesi, la recente condotta di Filippo Bisciglia durante l’edizione autunnale di Temptation Island ha suscitato forti polemiche e ha diviso l’opinione pubblica, portando a un acceso dibattito su social e piattaforme dedicate al programma.