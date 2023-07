Temptation Island Winter: il famoso personaggio che dovrebbe condurre il reality

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il raddoppio di Temptation Island, il reality mariano infatti andrà in onda anche in inverno. Ma chi ci sarà al timone di Temptation Island Winter? Dopo i rumor secondo i quali a Cologno Monzese avrebbero pensato di affidare a Lorella Cuccarini un nuovo programma, ho subito pensato che potesse trattarsi proprio del reality delle corna in salsa invernale e potrebbe essere davvero così.

Temptation Island Winter: “Lorella Cuccarini in pole position per la conduzione della trasmissione”.

Stando a quello che ha rivelato Ivan Rota su Dagospia, Lorella Cuccarini sarebbe stata presa in considerazione per condurre la nuova versione del programma sull’amore e i tradimenti.

“Il reality raddoppia, ma cosa è successo nell’ultima puntata? Se la misura di trash si misura dalle parolacce, ieri sera hanno fatto il botto: decine di volte i concorrenti hanno detto parolacce, tanto che hanno continuato a bippare. All’ isola dei cornuti, i video di Mirko con Greta in atteggiamenti inequivocabili fanno imbestialire la di lui fidanzata Perla. Soprattutto quando Greta dice a Mirko : “Ti sei adattato”. Perla dice che é lei a essersi adattata a Mirko e sbotta in un sonoro : “ Ma chi ca**o sei tu? “ rivolto al fidanzato . I due si lasciano davanti al faló e lui corre da Greta. I due lasciano l’ isola. Ma non è finita qui, perché ora avremo Temptation Island Winter: in pole position per la conduzione, Lorella Cuccarini”.

Se così fosse sarebbe un’ottima scelta, Lorella è perfetta per un programma leggero, giovane e spensierato come Temptation.

Raffaella Mennoia a @tvsorrisi su #TemptationIsland (winter)🏔: “È una bella proposta, ma ho ancora troppo caldo per pensare di mettere maglione e cappotto e ricominciare tutto daccapo. Però l’idea di andare al fresco in montagna in questo momento non sarebbe male”…#AscoltiTv pic.twitter.com/tZ8uLbIThS — Vento (@Vento_Fascino) July 24, 2023

Lorella ha detto no ad un programma Rai.