Quando Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset aveva annunciato l’arrivo in inverno di Temptation Island Winter tutti avevamo pensato a baite innevate, piste per sciare, idromassaggi bollenti e tante cioccolate calde.

L’edizione invernale sarebbe dovuta andare in onda a gennaio 2024, fra la fine del Grande Fratello e l’inizio de L’Isola dei Famosi. Ma qualcosa alla fine ha fatto cambiare i piani, il gieffe di Alfonso Signorini è stato allungato e l’edizione invernale di Temptation Island fatta slittare a settembre.

Ma cosa ha provocato lo stop a Temptation Island Winter? A rispondere è stato FanPage.

Temptation Island Winter: ecco perché non andrà più in onda in inverno

“Chi aveva immaginato una versione del reality su cime innevate, con Bisciglia in tuta da sci e camini in una baita al posto dei falò deve innanzitutto ricredersi” – ha scritto FanPage – “Nelle ipotesi della produzione Fascino si era presa in considerazione la meta esotica, un luogo caldo dove poter adattare anche in inverno il programma senza intaccare l’estetica estiva”.

E ancora:

“Tra le prime location prese in considerazione c’erano le Maldive. Opzione esclusa immediatamente per una distanza che avrebbe reso impossibili le riprese che sarebbero dovute partire tra dicembre e gennaio, mesi durante i quali Fascino, società di produzione che fa capo a Maria De Filippi, è impegnata su programmi come Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Amici. Tante ore di spostamento avrebbero reso impossibile la presenza di figure di riferimento di Fascino per la realizzazione di Temptation Island, impegnate sugli altri programmi per molti giorni della settimana”.

“Conflitto in Medio Oriente”

“L’ipotesi alternativa era stata quindi una località calda ma vicina, “luoghi come l’Egitto o il Marocco”, apprendiamo da fonti qualificate, location sulle quali la produzione avrebbe fatto un passo indietro per ovvie complicazioni legate al conflitto in Medio Oriente e alla delicata situazione in quelle zone”.

Avere dello stesso programma un’edizione estiva al mare e una invernale in montagna avrebbe avuto senso, ma averne due estive una girata in Sardegna e l’altra in Egitto no.