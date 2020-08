Temptation Island Vip – dopo due edizioni di enorme successo – quest’anno non sarà riproposto. A spiegarne il motivo è stata Maria De Filippi che ha confessato di “credere di più” nell’edizione classica rispetto a quella celebrity.

“Alessia Marcuzzi condurrà un’edizione tutta nip, come si dice, il contrario di vip, con persone normali. Ci credo di più, con loro scatta l’ improvvisazione, la sorpresa, l’inaspettato” – ha dichiarato Maria De Filippi al settimanale Gente – “Alessia è generosa, è buona e di una ingenuità imbarazzante. Ogni tanto le devi dire ‘svegliati’ […]. L’anno scorso quando ha condotto per la prima volta questo programma, sono andata in Sardegna a parlarle: ‘Alessia non è che ti puoi mettere seduta sul tronco a condurre il momento del falò con la minigonna. Facciamo ridere. Mettiti i jeans e sii te stessa, senza prove, senza copione‘. A modo mio. È stata bravissima”.