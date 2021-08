Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono usciti da single al falò di confronto di Temptation Island. Nonostante tutto i due si sono rivisti dopo il programma e secondo il ragazzo avrebbero anche passato una nottata insieme. Il 20enne intervistato da Uomini e Donne Magazine si è detto sicuro di poter riconquistare la sua ex ed ha aggiunto che farà di tutto per tornare con lei.

La Nulli Augusti però è di tutt’altra opinione e al settimanale di U&D ha dichiarato che non concederà una seconda chance a Tommaso: “Non posso dare una seconda possibilità, anche se si è reso conto dell’errore madornale commesso e sta facendo di tutto per non perdermi. L’amore deve ampliare, non costringere. L’amore deve essere un volo non una gabbia. Deve lavorare su questa gelosa offuscante che lo ha portato a perdere la donna che amava e ama ancora”.

Adesso che sappiamo che Eletti farà il Grande Fratello Vip, qualcosa mi dice che rivedremo anche Valentina in tv. Scommettiamo?

Tommaso e Valentina un mese dopo Temptation Island: la tentatrice Giulia lo sbugiarda https://t.co/Et8hKCVYWt #TemptationIsland — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 28, 2021

Temptation Island, Valentina: “Ecco perché in tv non ero arrabbiata”.

Siamo rimasti tutti perplessi quando abbiamo visto Valentina apparentemente tranquilla mentre veniva tradita in tv. La Nulli Augusti sembrava quasi giustificare le corna messe da Tommaso e riduceva tutto ad un ‘lo sta facendo per ripicca’. Adesso la 39enne a Uomini e Donne Magazine ha spiegato che non si è alterata perché non voleva fare sceneggiate in televisione: “Io non faccio scenata di fronte a tutta Italia verso una persona che si è comportata in maniera assurda, che si è rivelata una persona debole e problematica, e che non ha più la mia stima. Tommaso si era già reso ridicolo ai miei occhi e gli occhi di tutti. Io affondo la lama con chi è al mio stesso livello, non meritava l’esternazione della mia rabbia e della mia delusione, ma solo il gelo“.

Qualcuno le dica che le scenate davanti a tutta Italia sono proprio il motore di Temptation Island. Valentina ha capito di aver chiesto di partecipare al reality sulle corna e non a un quiz di Scotti?