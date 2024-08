Temptation Island: una fan pubblica dei video inediti della nuova edizione

La nuova edizione di Temptation Island si sta registrando in questi giorni e una fan del programma, che attualmente si trova in Sardegna accanto all’Is Morus Relais, ha immortalato alcune immagini delle registrazioni pubblicandole in dei video su TikTok. Eccole:

A commentare questi video è stato anche il portale GossipeTv che ha così scritto:

“I TikTok sono tutti molto simili e mostrano i nuovi protagonisti del programma durante un bagno in spiaggia. In questo caso, si tratta quasi sicuramente del villaggio dei fidanzati, dato che, se si fa caso, si noterà che i soggetti presenti nel video sono quasi tutti uomini. I ragazzi scherzano tra loro in acqua, schizzandosi e conoscendosi. Una clip successiva mostra invece tre ragazze fare il bagno, probabilmente tre tentatrici. All’inizio di un altro video però, si vede uno dei (presunti) fidanzati recarsi in acqua insieme ad una ragazza. Che stiano iniziando già delle conoscenze intime con le tentatrici? Chissà”.

Ancora non conosciamo i tentatori e le tentatrici della nuova edizione di Temptation Island, né tantomeno le coppie protagoniste: l’unica che è stata annunciata è quella composta da Diandra e Valerio.

Video di Temptation Island, le parole di Diandra: la prima fidanzata annunciata nel cast

“Mi chiamo Diandra, ho 37 anni e sono fidanzata con Valerio da 7 anni e mezzo” – ha esordito lei – “Sono medico veterinario e imprenditrice. Lui vorrebbe che io lasciassi Roma, le attività, e che lo seguissi a Brindisi dove vivono i suoi. Lui mi dice che basta “un panino di fronte al mare”, ma io non sono da “due cuori e una capanna”. E neanche lui: quando lo porto sulle barche dei miei amici da 50 metri, non sembra disdegnare questa vita”.