Natascia Zagato e Alessio Tanoni di Temptation Island, nonostante fossero usciti indenni dalla trasmissione, si sono ufficialmente lasciati dopo un breve periodo di crisi.

Natascia Zagato e Alessio Tanoni: usciti indenni da Temptation Island ora sono in crisi https://t.co/jdG70u1oYv — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 10, 2021

Ad annunciare la rottura è stato proprio Alessio in diretta su Instagram insieme a Stefano, altri protagonista di Temptation Island. A riportare la notizia è stato il portale IsaeChia.it:

“L’ex partecipante di Temptation Island ha dichiarato di volersi prendere un periodo per se stesso e di non star frequentando attualmente nessuna tentatrice. I due ragazzi avevano preso parte all’ultima edizione di Temptation Island e avevano deciso di uscire insieme dal programma”.

Lo stesso Stefano in diretta con Alessio ha fissato in alto il messaggio: “Alessio e Natascia non stanno attualmente insieme”.

Temptation Island, quando Natascia ha annunciato di essere in crisi con Alessio

Natascia Zagato, proprio alcuni giorni fa, aveva svelato di essere in crisi Alessio Tanoni:

“Io e Alessio stiamo vivendo un momento difficile. Facciamo fatica a comprenderci, ma quando c’è amore e c’è rispetto penso che tutto si possa superare. Ed io amo Alessio. Ho paura di terminare questa vita col rimpianto di non aver fatto tutto quello che avrei potuto fare“.

I due hanno partecipato al reality su richiesta di lei (“Ho scritto io a Temptation perché all’inizio Alessio era l’uomo perfetto, poi ha cominciato a diventare molto giudicante nei miei confronti. Vorrei che lui vedesse che non faccio nulla di male nell’essere me stessa“) e le tre settimane passate all’interno dei villaggi dei fidanzati hanno fatto bene ad entrambi, dato che al falò di confronto sono usciti insieme ed anche nel recap “un mese dopo” i due hanno confessato a Filippo Bisciglia di essere tutt’ora fidanzati.

Poi la crisi ed ora la rottura.