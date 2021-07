Questa sera (eccezionalmente di martedì) Temptation Island chiuderà i battenti e darà l’arrivederci all’estate del 2022, ma un tentatore – prima della fine della stagione – ha fatto un grosso spoiler durante una diretta su Instagram.

La diretta purtroppo non è stata salvata e non sappiamo chi dei quattro tentatori presenti in video ha fatto lo spoiler incriminato, che è però stato ripreso da Amedeo Venza e sta facendo in queste ore il giro del web. Secondo lui, infatti, uno dei ragazzi avrebbe dichiarato che tutti i tentatori hanno lasciato il villaggio da single.

I cinque in video erano Luciano Punzo (che ha strappato un bacio alla fidanzata Manuela), Luca Mancini, Giuseppe Ambrosio, Samuele Crielesi e Davide Basolo che si è scambiato dei baci con la fidanzata Jessica.

Temptation Island: Jessica a letto con il tentatore, poi lascia il fidanzato https://t.co/9lnN5hoUWX — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 27, 2021

“Uno dei tentatori poco fa in una diretta ha spoilerato sulla loro situazione attuale: “Siamo usciti tutti single”. 118 per le fidanzate che pensavano di aver trovato l’amore della loro vita ahahahah”.

Al contratto di riservatezza firmato non piace questo elemento.

Temptation Island, quel contratto di riservatezza che firmato le coppie

Raffaella Mennoia tempo fa è entrata nel merito dei contratti e di quella clausola di riservatezza molto dura da seguire, soprattutto per quanto ne concerne il post programma.

“Le coppie scelte? Non devono dire che sono state prese, anche se il problema grosso è il dopo programma.” – ha dichiarato Raffaella Mennoia – “Il regolamento che le coppie firmano dice che non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell’ultima puntata. Stesso discorso se dovessero avere intrapreso una storia con uno dei single. Sono blindatissimi”.

Le coppie perdono i contatti con il mondo reale due giorni prima di entrare a Temptation Island e lo riconquistano solo in aeroporto, quando tornano a casa.