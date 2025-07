Temptation Island: tutte le sorprese della terza puntata

Il mondo del reality colpisce ancora! Oggi, giovedì 17 luglio, è in arrivo il terzo emozionante episodio di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia che continua a conquistare il pubblico.

In questa puntata, l’attenzione sarà focalizzata sul tanto atteso falò di confronto tra Sonia M. e Alessio. Dopo due giorni di tensioni e dubbi, Sonia ha richiesto un incontro che ha mandato il suo partner in crisi. Mentre Alessio ha evitato di presentarsi, la produzione ha deciso di far rimanere Sonia nel programma, grazie anche all’insistenza delle altre fidanzate. Finalmente, stasera entrambi si confronteranno e dovranno decidere se continuare il loro percorso insieme o separarci.

Non mancheranno altri colpi di scena, come la crisi tra Valentina e Antonio. I comportamenti di Antonio, sempre sopra le righe, promettono ancora sorprese. Questa settimana, si preannuncia una scena memorabile in cui Antonio, in preda alla disperazione, ruzzolerà a terra tra urla e gesti eclatanti, deciso a far parlare di sé.

L’appuntamento con Temptation Island è fissato per le 21:30 su Canale 5, dove gli spettatori possono seguire gli sviluppi in diretta e on demand. Non resta che prepararsi per una serata ricca di emozioni e drammi!