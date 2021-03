Temptation Island sta scaldando i motori e quest’anno, per la prima volta dopo tre anni consecutivi, sparirà la doppia edizione: ce ne sarà una sola (probabilmente condotta da Filippo Bisciglia) e sarà come ai vecchi tempi, un ibrido fra concorrenti vip e nip.

L’edizione di soli vip è quindi definitivamente morta nel 2019 con la seconda ed ultima stagione, come confermato ai tempi da Maria De Filippi. La prima è stata condotta nel 2018 da Simona Ventura, mentre la seconda l’anno successivo da Alessia Marcuzzi, tornata poi anche nel 2020 ma con la versione classica da cui è uscita Carlotta Dell’Isola, vista poi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha svelato che quest’anno le tre coppie di vip che sono state adocchiate dagli autori per partecipare sono: Alessio Guidi e Stephanie Bellarte (La Pupa e il Secchione e Viceversa), Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò (Grande Fratello Vip), Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi (Grande Fratello Vip).

Ma se da una parte Alessio e Stephanie non hanno commentato l’indiscrezione, dall’altra gli ex gieffini avrebbero smentito (sulla carta) un loro possibile coinvolgimento.

“Un’altra volta Temptation Island? Che faccio l’abbonamento? No no. Falso. Personalmente non lo rifarei più. Poi stiamo insieme da talmente poco tempo che non avrebbe senso. Ma poi non ci ha chiamato nessuno. E’ un programma bello e vero per carità, però no”, Zenga a Turchesando.

“Sono troppo geloso. Non lo so se parteciperei. Potrei mostrare il peggio di me”, Pretelli a SuperGuidaTv.