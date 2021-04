Il Covid non ha fermato Temptation Island l’anno scorso (che ha realizzato ben due edizioni, una condotta da Filippo Bisciglia ed una condotta da Alessia Marcuzzi) e non lo fermerà neanche quest’anno, anche se l’edizione autunnale sarebbe in forte bilico.

Se l’anno scorso Maria De Filippi ha deciso di sospendere l’edizione Vip per produrne una ibrida ed una di soli nip, quest’anno secondo quanto riportato da Giuseppe Candela per Dagospia sarebbe in produzione solo un’edizione condotta da Filippo Bisciglia e composta totalmente da coppie non celebri.

“Che estate sarebbe senza le corna pop-trash di Temptation Island? Il reality prodotto da Fascino tornerà in onda su Canale 5 da fine giugno e lo farà con l’edizione condotta da Filippo Bisciglia. Le coppie non saranno già note al grande pubblico e non ci sarà nemmeno un mix con gli sconosciuti, l’edizione vedrà sei coppie “nip” alle prese con il loro viaggio nei sentimenti. In bilico l’edizione vip prevista a settembre con la conduzione di Alessia Marcuzzi”.

Sarebbero state così depennate in corso d’opera le tre coppie vip annunciate dal settimanale Chi. Non ci sarebbero quindi né gli Zengavò ed i Prelemi del Grande Fratello Vip, ma neanche Alessio Guidi e Stephanie Bellarte de La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Dopo due edizioni vip (condotte da Simona Ventura ed Alessia Marcuzzi) ed una ibrida (condotta da Filippo Bisciglia), Temptation Island direbbe così addio ai suoi vippettini. I nip, infatti, oltre a costare molto meno, sarebbero anche più trash e divertenti.