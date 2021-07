La seconda puntata di Temptation Island ci ha regalato anche il primo falò di confronto di questa stagione, quello fra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti.

Un falò richiesto dalla donna dopo aver visto il suo fidanzato fare all’ammore con la tentatrice Giulia Cerini. Un paio di corna ostentate dallo stesso Tommaso che in più occasioni ha baciato davanti le telecamere la single promettendole vacanze insieme ed uscite romantiche.

Il giovane, praticamente, si stava facendo una vacanza a scrocco con il suo nuovo flirt davanti gli occhi impietriti (ma mai piangenti) della sua fidanzata.

“Io sono entrato qua sicuro del nostro amore e del fatto che ti saresti comportata bene” – ha dichiarato Tommaso Eletti a Valentina Nulli Augusti durante il loro falò di confronto – “Vedendo il primo video però ho creduto che ti sei dimenticata di quanto sono malato“.

Quando Valentina le ha chiesto se questo tradimento è stato fatto per ripicca, Tommaso ha negato, appellandosi però ad un sogno fatto la sera prima. “Ho fatto un sogno che mi ha destabilizzato, ti ho visto con un braccio a metà. Significa che ho perso una parte di te, ho rosicato a vederti con il seno appoggiato al corpo di un tentatore“.

Temptation Island, Tommaso vuole ugualmente uscire con Valentina, che però lo lascia in diretta tv

Tommaso durante il falò di confronto ha poi sganciato una bomba: “Ti avrei chiesto di sposarmi al falò finale“. Salvo poi tornare sui suoi passi commentando le corna fatte: “Ho fatto quello che mi sentivo di fare, ma solo perché era Giulia. Se fosse stata un’altra non sarebbe successo, era destino. Meglio che lo abbia capito adesso“.

Storia finita, quindi? Assolutamente no, perché quando Filippo Bisciglia gli ha chiesto se voleva uscire da solo, Tommaso ha risposto di no e che avrebbe voluto uscire con Valentina. La donna, tuttavia, dopo essere stata svegliata dal conduttore (“ma lo giustifichi perché lo ami o per il tuo fare materno?“), ha risposto che sarebbe uscita da sola.