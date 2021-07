Temptation Island è arrivato al suo giro di boa e lunedì sera sarà trasmessa la quarta puntata (in totale saranno sei).

Come già ci hanno abituato in passato, infatti, Mediaset e Maria De Filippi non vogliono mai sforare in agosto con Temptation Island, per questo motivo le ultime due puntate saranno mandate in onda rispettivamente lunedì 26 luglio e subito martedì 27 luglio.

Un doppio appuntamento settimane che scongiurerebbe così la fine nel mese di agosto dove la platea televisiva è nettamente inferiore e le pubblicità, purtroppo, pagano meno.

Temptation Island, l’edizione 2021 è fortunata

Quest’edizione ci ha già regalato molti colpi di scena (fra tutti il falò finale fra Tommaso e Valentina, dopo che lui l’ha tradita alla luce del sole con la single Giulia). Ed anche gli ascolti ringraziano. La prima puntata è stata vista dal 20,96% di share, la seconda dal 23,02% di share, mentre la terza dal 21,46% di share. Ad oggi la media è quindi del 22%. Una boccata d’ossigeno per Canale 5.