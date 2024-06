Temptation Island, svelato il cachet da urlo dei protagonisti, quello di Filippo Bisciglia è senza dubbio stratosferico

Giovedì 27 giugno è iniziata ufficialmete su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. Il programma è stato davvero molto atteso dai telespettatori e anche quest’anno ci terrà compagnia per ben sei settimane. Ecco che cosa abbiamo scoperto su questa nuova edizione e sul cachet dei vari personaggi che la caratterizzeranno.

Filippo Bisciglia

Quanto guadagnano le coppie i tentatori e il conduttore?

Temptation Island: emerso il cachet dei protagonisti

Per gli appassionati del settore Giovedì 27 Giugno è iniziata la nuova edizione di Temptation Island. Il reality dei sentimenti è ancora una volta affidato alle mani del bravissimo Filippo Bisciglia, ormai protagonista di questo format da sempre.

Temptation Island

Come al solito, avremo la possibilità di conoscere fidanzati e fidanzate, i quali risiederanno per circa 21 giorni in due villaggi ben distinti. Quest’anno le coppie saranno 7 e saranno circondate da bellissimi tentatori e tentatrici che faranno di tutto per far fare loro il botto.

Le coppie verranno quindi divise al loro arrivo in Sardegna e non si potranno vedere prima del 21° giorno tranne nel caso in cui qualcuno richieda il falò anticipato. Ogni settimana verranno però organizzati degli incontri con Filippo al fine di osservare che cosa il proprio partner stia facendo all’interno del suo villaggio.

Quanto guadagnano i protagonisti del format?

Tra le tante curiosità manifestate dal pubblico a casa emergono anche quelle relative ai cachet percepiti dalle coppie, dai vari tentatori e perfino dal conduttore. Per quanto riguarda le coppie che partecipano al programma bisogna considerare il fatto che le stesse possano approfittare di questa occasione anche in termini di vitto e alloggio.

Filippo Bisciglia

Si tratta infatti di un programma in cui è tutto compreso, anche se fidanzati e fidanzate potrebbero ricevere una sorta di rimborso spese al fine di coprire il periodo nel quale non si possono recare lavoro. Questa cifra dovrebbe spaziare dai 1.700 ai 2.500 € a testa.

Per quanto riguarda i tentatori la cifra sarebbe la stessa in quanto anche per loro vale lo stesso contratto. Il discorso è leggermente diverso per il conduttore del programma, ovvero Filippo Bisciglia. Da quello che sappiamo il presentatore potrebbe percepire un cachet di circa 50.000 € per l’intera edizione del programma, ovvero sei puntate. Ovviamente tutti questi sono dati che non sono mai stati confermati o smentiti dai diretti interessati.