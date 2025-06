Temptation Island: Svelata la coppia Marco e Denise!

Il cast di Temptation Island per la 13esima edizione è ora completo con l’aggiunta di Marco e Denise, la settima e ultima coppia. La nuova edizione, condotta da Filippo Bisciglia, avrà inizio il 3 luglio 2025, trasmessa in prima serata su Canale 5. Quest’anno, il programma si svolgerà al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina in Calabria.

Marco e Denise stanno insieme da quattro anni e convivono da un anno e mezzo. Denise ha contattato la redazione per partecipare al programma, esprimendo forti dubbi sulla relazione a causa di un tradimento subito tre anni fa. Ha dichiarato: "Scrivo al programma per sapere chi è ad oggi Marco, perché purtroppo non lo so più. Voglio darmi quest’ultima occasione per capire se continuare questa relazione o se concluderla definitivamente."

Marco, dal canto suo, ha ammesso di aver commesso un errore e di voler dimostrare il suo impegno nella relazione, evidenziando come, nonostante i suoi sforzi per recuperare il loro rapporto, l’atteggiamento di Denise non sembri cambiato.

Con Marco e Denise, il cast del programma è ora composto da sette coppie, tra cui Alessio e Sonia M, Simone e Sonia B, Valentina e Antonio, Angelo e Maria Concetta, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario. Non resta che attendere il debutto della nuova edizione per scoprire come si svilupperanno le dinamiche tra le coppie.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.comingsoon.it