Temptation Island stravince: ascolti TV a confronto con Don Matteo

La sfida degli ascolti tv continua a riservare sorprese, con i reality show e le fiction che si contendono il pubblico. Nella serata di ieri, giovedì 17 luglio 2025, la terza puntata di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia, ha dominato la scena con numeri da capogiro.

Il programma ha incollato allo schermo ben 3 milioni e 489mila spettatori, ottenendo un impressionante 29,2% di share. In confronto, la fiction Don Matteo 13, in onda su Rai 1, ha registrato 1 milione e 798mila spettatori, fermandosi al 12,8% di share. Questo divario ha messo in luce il crescente interesse per il reality dell’estate, soprattutto in seguito a eventi e colpi di scena che animano le storie dei partecipanti.

Nel frattempo, su Rai 2 è andata in onda la nuova stagione di Delitti in Paradiso, che ha coinvolto circa 696mila spettatori, segnando un 5,1% di share. Altre reti hanno cercato di contrastare il successo di Mediaset: su Italia 1 è stato proposto il film Mortal Kombat, vista da 648mila persone e con un share del 4,7%.

A dimostrazione del buon momento per Canale 5, anche il quiz show La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti, ha ottenuto ottimi risultati, sfiorando il 25,4% di share e 3 milioni e 839mila spettatori. Le serate televisive si preannunciano sempre più competitive, con gli show che cercano di attrarre l’attenzione di un pubblico in continua evoluzione.