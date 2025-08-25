Temptation Island sorprende con uno speciale autunnale

Siete pronti per un nuovo colpo di scena in “Temptation Island”? Dopo le emozioni delle ultime puntate, arriva un’importante novità: Dagospia annuncia che Canale 5 trasmetterà uno speciale intitolato “Temptation Island – Un mese dopo”, previsto per la terza settimana di settembre.

Quest’anno, 8 puntate non sono bastate per raccontare tutto il percorso delle sette coppie protagoniste. Lo speciale si propone di approfondire il loro destino, poiché alcune di queste hanno lasciato il programma con questioni irrisolte. Ad esempio, la coppia Rosario e Lucia ha avuto un’esperienza turbolenta, con Rosario che ha scoperto che Lucia aveva instaurato rapporti con il suo tentatore durante il finale “un mese dopo”.

Altri protagonisti interessanti sono Sonia M e Alessio, due avvocati tornati a casa insieme con la volontà di riprovarci, e c’è curiosità anche per Ary e Valerio: saranno ancora insieme?

Negli ultimi tempi, i social si sono riempiti di rumors e avvistamenti riguardanti le coppie, ma i protagonisti non hanno aggiornato i loro profili, suggerendo che qualcosa stesse per accadere. Infatti, l’attesa per “Temptation Island e poi” è alle stelle, grazie agli ascolti record di questa edizione. I fan, affezionati ai giovani protagonisti, non vedono l’ora di scoprire come si evolveranno le loro storie. Manca poco per tornare a immergersi in questo coinvolgente “viaggio nei sentimenti”.