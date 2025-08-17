Temptation Island: si prepara un ritorno a sorpresa in Italia

Circolano voci interessanti sul futuro di “Temptation Island”, uno dei programmi di punta di Mediaset, condotto da Filippo Bisciglia. Nonostante le performance deludenti di altri show come “Grande Fratello” e “L’Isola dei Famosi”, l’ultima edizione di “Temptation Island” ha raggiunto ascolti straordinari, superando il 30% di share.

Recentemente, il portale di gossip Dagospia ha riportato indiscrezioni secondo cui si potrebbe realizzare un’edizione speciale del programma già in autunno, prima dell’estate del 2026. Le voci, sebbene non ufficiali, hanno suscitato grande entusiasmo tra i fan. Dagospia ha fatto sapere che per gli appassionati ci potrebbe essere un ritorno anticipato dello show. Dettagli simili sono stati confermati anche da Fanpage.it, che ipotizza un programma a settembre incentrato sui protagonisti della passata edizione.

Questa possibile riproposizione di “Temptation Island” non sorprenderebbe, dato l’enorme successo ottenuto dalla sua ultima edizione. Non è infatti la prima volta che Mediaset considera di raddoppiarne gli appuntamenti. In passato si era parlato anche di un’edizione invernale, ma poi annullata per altre programmazioni.

Se le voci si rivelassero veritiere, si prevedono quindi due edizioni nel periodo tra l’autunno e l’estate del 2026, soprattutto considerando i recenti successi e l’interesse del pubblico. Resta da vedere se queste indiscrezioni diventeranno ufficiali nelle prossime settimane.