A Temptation Island il sesto pinnettu è costato caro a Raul dato che, dopo aver assistito all’avvicinarsi della fidanzata Martina al single Carlo, ha perso la testa e ha iniziato a spaccare/lanciare oggetti.

Quando durante il pinnettu, Raul ha sentito dire da Martina “la testa di Carlo è un problema perché è una testa che mi piace“, lui ha sbottato contro il video: “La tua è vuota! Ti piacciono tutte le teste! […] Hai la testa talmente vuota che hai legato col primo che ti è piaciuto, non capisci un C! Sei troppo banale, buffona”. Al termine del video è uscito ed ha iniziato a lanciare roba. Per primo ha alzato una sedia e l’ha scaraventata a terra, poi ha lanciato una bottiglia d’acqua e infine ha tirato un calcio a un’altra sedia.

non uno non due ma tre lanci nella stessa puntata mi commuovo #Temptationisland pic.twitter.com/i9iRnaqE18 — ѕ.🌹/ ’ 🫀 (@__sonosara) July 24, 2024

Temptation Island, Raul perde la testa e spacca una sedia: “Mi sono ferito alla mano”

Una furia che gli è costata addirittura un taglio al dito, tant’è che Tony voleva chiamare qualcuno per farlo medicare. “Ma è giusto che una persona ti porta a fare queste cose? Mi fa diventare pazzo così” ha domandato Raul, dando così indirettamente la colpa a Martina del suo show. “Ti sei ferito perché ci sono le sedie robuste, ma l’hai piegata! Vuoi che chiamo un medico così ti disinfetta?“, gli ha chiesto Tony. Il tutto condito dalle note di Massimo Ranieri. Che trash.