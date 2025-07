Temptation Island raddoppia: due appuntamenti imperdibili!

Nell’affascinante mondo del reality italiano, Temptation Island continua a fare notizia. Filippo Bisciglia, il carismatico conduttore, è al settimo cielo per il successo della trasmissione, che da questa settimana raddoppia gli appuntamenti.

Dopo la terza puntata prevista per giovedì 17 luglio, con la diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, gli spettatori potranno godere di ben due episodi della serie mercoledì 23 e giovedì 24 luglio. La scelta di aumentare la frequenza delle puntate arriva dopo risultati brillanti nella scorsa edizione, quando il reality era andato in onda più volte a settimana.

Attualmente, l’edizione 2025 presenta un solo appuntamento settimanale, che terminerà il 31 luglio, ma il recente raddoppio ha suscitato curiosità sul possibile anticipo della finale. Sebbene il palinsesto ufficiale si fermi alla settimana tra il 21 e il 27 luglio, il successo del programma potrebbe influenzare decisioni future.

Dopo la seconda puntata, il programma ha raggiunto un ascolto record, con il 29.64% di share e quasi 3.7 milioni di telespettatori. Colpendo particolarmente il pubblico giovane, i dati parlano di un impressionante 61.5% di share tra i ragazzi di età 15-19 anni. Al contempo, Temptation Island ha scalato le classifiche sui social, diventando l’argomento più discusso in Italia e oltre.

La prossima puntata svelerà se le coppie in gara sono rimaste unite fino alla fine, un ulteriore potenziale record per questa edizione.