Temptation Island raddoppia: doppia puntata in arrivo!

Il successo di “Temptation Island” continua a conquistare il pubblico italiano. Con ascolti da record nelle prime puntate dell’edizione 2025, il format sta riscuotendo un incredibile seguito su Canale 5.

La trasmissione, guidata da Filippo Bisciglia, ha svelato dinamiche relazionali avvincenti, ricche di colpi di scena che tengono incollati gli spettatori. Dopo il sorprendente debutto, che ha registrato un ascolto di 3.452.000 telespettatori e un incredibile 27,8% di share, anche la seconda puntata ha superato le aspettative, raggiungendo quasi 3.700.000 spettatori e un 29,6% di share.

In questo clima di entusiasmo, una novità sta per arrivare: secondo quanto riportato da Amedeo Venza, “Temptation Island” avrà una doppia puntata. Le date da segnare sull’agenda sono il 23 e il 24 luglio, quando gli appassionati potranno godere di un doppio appuntamento con le storie delle coppie in gioco.

Questa evoluzione nel palinsesto è il risultato di un successo inarrestabile, che ha visto picchi di ascolto senza precedenti. Con un pubblico di giovani sempre più partecipe, il reality si conferma un pilastro della programmazione estiva, capace di attrarre e intrattenere una vasta audience. La febbre di “Temptation Island” non accenna a diminuire, ed è chiaro che i fan sono pronti a seguirne ogni vicenda.