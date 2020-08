Temptation Island quest’anno raddoppia e per la prima volta da quando è stato proposto andrà in onda due volte in una stagione televisiva. Al contrario degli anni passati e dei rumors trapelati online, la nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi sarà al 100% formata da coppie non famose e non ci sarà spazio neanche per un ex tronista. Nulla di nulla.

La volontà di Mediaset sarebbe quella di differenziare il più possibile Temptation Island dal Grande Fratello Vip, dato che i due programmi andranno in onda in contemporanea per tutto il mese di settembre e di ottobre.

Le registrazioni di Temptation Island by Alessia Marcuzzi inizieranno domani 24 agosto e come per l’edizione di Filippo Bisciglia, anche in questo caso coppie e tentatori sono stati messi in quarantena e sottoposti a tampone.

La prima puntata del reality – come svelato da TvBlog – potrebbe andare in onda o mercoledì 9 settembre, oppure mercoledì 16 settembre.