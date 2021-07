Jessica Mascheroni è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. Ieri hanno iniziato a circolare alcuni commenti offensivi che la ragazza ha scritto nel 2018 su diversi volti di Uomini e Donne e Temptation Island. Purtroppo però oltre alle cattiverie e i commenti trash, Jessica ha pubblicato anche dei post razzisti.

L’ex di Alessandro ha reagito in maniera davvero orrenda alla visione di un servizio sul Festival di Yulin, dove ogni anno vengono uccisi e cucinati migliaia di cani: “Ma come cavolo si fa a fare servizi sulla carne di cane in Cina. Ma che schifo. M0rite tutti cinesi di me**a, spero che vi str0zzate mentre state mangiando. Sono degli infami“.

Poi se l’è presa anche con alcuni abitanti di un comune lombardo: “Ma a Mozzate il più italiano che c’è è un marocchino nato a mozzate? Madonna che schifezzume“.

E la ciliegina sulla torta è arrivata con il post pro Salvini, con tanto di hashtag: “Grande Salvini. Ridiamo l’Italia agli iotaliani. Fuori tutti mer**“.

Pensavo fossero dei fotomontaggi e invece… Questa è solo una parte di alcuni vecchi post indegni di Jessica su Facebook (una razzista fascioleghista in parole povere). Ma poi dico, dato che vai a fare #Temptationsisland, almeno cancellali no? Una furbona! pic.twitter.com/hH8tp1u4m4 — Marco Rossi (@Mr85439369) July 28, 2021

Io che leggo i post razzisti di Jessica #TemptationIsland pic.twitter.com/4Ok863kD0D — Pizzapastaemandolino (@Pizzapastaeamor) July 27, 2021

Jessica una razzista, leone da tastiera non me l’aspettavo#TemptationIsland — M👸🏼🐍🤴🏻🔥 (@Zainsvoice__) July 27, 2021

Temptation Island: Jessica anche contro Giuseppe Conte.