Temptation Island, Oriele e Donnalisi nel cast? La decisione di Maria

Negli ultimi giorni su Canale 5 sta andando in onda lo spot della nuova edizione di Temptation Island, che torna dopo un anno di pausa. Sui social hanno iniziato a circolare dei rumor sulla presunta partecipazione di due coppie celebri, quelle nate al GF Vip 7, gli Oriele (Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro) e i Donnalisi (Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria). In realtà nel reality del gruppo Fascino pare non ci saranno personaggi noti. Maria De Filippi e gli autori avrebbero deciso di restare fedeli al format originale, reclutando solo coppie di persone comuni, questo almeno è quello che riporta il settimanale Chi.

“I Donnalisi non tentano. Maria De Filippi riaccende i falò di Temptation Island, ma sarà fedele al format consueto e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality. Il pubblico del web sempre più insistentemente sognava di vedere impegnati tra le tentazioni Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la coppia più chiacchierata del Grande fratello Vip 7 appena concluso, che continua a fare notizia. – si legge su blogtivvu – Ma resterà un sogno, almeno per quest’anno”.

Ma seriamente c’è qualcuno che pensa avremmo voluto vedere Edo e Anto a Temptation Island? #donnalisi pic.twitter.com/Yq8x0K5rxp — Paoletta (@Paolett46317194) April 11, 2023

Temptation Island, le parole di Filippi Bisciglia.

Qualche mese fa Filippo Bisciglia in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv ha parlato del ritorno dello show mariano sulle coppie e i tradimenti: “Come mai l’anno scorso non abbiamo fatto il programma? In realtà non ne ho idea, sono state scelte tecniche e io non mi occupo di questo. La trasmissione è stata fatta per otto anni e in termini di ascolti è sempre cresciuta. Quindi certamente non si tratta di un problema di numeri legati alla trasmissione. Abbiamo fatto numeri superiori anche a molti programmi invernali. Nell’ultimo anno ho ricevuto varie proposte. Questo mi rende felice, significa che non si sono scordati di me. L’estate scorsa per strada mi fermavano per chiedermi di Temptation. C’è tanto affetto per il programma e questo ci rende tutti molto felici“.