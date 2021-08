Chiusa la relazione con Stefano Sirena, Manuela Carriero si è messa insieme al tentatore di Temptation Island, Luciano Punzo. In molti però pensano che sia una storia creata a tavolino per popolarità e per fare follower, ma il bel napoletano è sbottato contro i maligni.

“Dopo quest’ultima spiegazione non risponderò più a nessun commento negativo. La mia storia con Manuela è vera, per chi la vuole seguire mi fa solo piacere perché tantissime persone mi scrivono tante cose belle, non ho mai mentito in vita mia, non l’ho mai fatto, non mi interessa di fare pubblicità, televisione, tutte queste cose così. Perché dovete pensare che sia tutto finto? Tra noi c’è un sentimento reale. – ha continuato l’ex tentatore di Temptation Island – Non voglio nemmeno replicare a chi dice che sono pagato. Quindi smettetela di dire che sono un attore, da ora non commenterò nemmeno più queste falsità sul mio conto e quello di Manuela.

