La storia tra Stefano Sirena e Manuela Carriero è finita con il falò di confronto a Temptation Island. Lui però sta continuando a lanciare accuse alla sua ex, che intanto si sta vivendo una nuova relazione con il tentatore Luciano Punzo. E proprio per Luciano Manuela ha scritto una dedica in cui parla anche d’amore.

“E’ difficile a parole spiegare tutto ciò che provo. Basta guardare i miei occhi e il mio sorriso. Vorrei vedermi sempre così. L’ amore e’ una magia e non bisogna mai rompere l’ incantesimo. Grazie di cuore a tutti coloro che si sono appassionati a questa storia ci seguono e ci amano da Temptation Island.

Ricevo tanti messaggi di stima e incoraggiamento, tantissime donne mi scrivono dicendomi che si rivedono in me. Non posso rispondere a tutte, ma vorrei dirvi che delle volte bisogna solo trovare il coraggio di lasciar andare quello non puoi cambiare anche se vi fa stare male. Luciano è un ragazzo straordinario, pieno di valori, educato, generoso, dall’animo sensibile, si prende cura di me come nessuno ha fatto mai. Lui non e’ solo belle parole, e’ sopratutto fatti. Auguro a tutte voi di trovare un ragazzo come lui, perché esistono”.