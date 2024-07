Temptation Island, Lino e Maika insieme dopo la fine del programma, la reazione di Alessia non si è fatta attendere

I riflettori su Temptation Island si sono spenti, ma le scintille tra i protagonisti continuano a infiammare i social. Lino Giuliano, ex partecipante del reality, è stato avvistato in compagnia della tentatrice Maika Randazzo, durante una serata romana con alcuni colleghi del programma. A sorpresa, è la prima volta che i due si rivedono dopo la fine delle riprese, alimentando il gossip.

Le foto di Lino Giuliano con la tentatrice fanno il giro del web: le reazioni di Alessia Pascarella

La reazione di Alessia Pascarella, ex fidanzata di Lino, non si è fatta attendere. Con una storia su Instagram, la ragazza ha commentato i video circolanti sui social che mostrano Lino e Maika insieme:

“So che lo fate in buona fede ma è inutile che mi mandate le foto perché basta che apro TikTok… Credetemi non mi fa né caldo né freddo…”.

Alessia, visibilmente distaccata, ha continuato a esprimere la sua opinione sulla possibile relazione tra Lino e Maika, suggerendo che i due abbiano una “data di scadenza”:

“A me fin quando fanno stare tranquilla e stanno tranquilli loro… perché la sottoscritta sa quello che ha letto nelle chat… Solo con la tentatrice può stare, sono come il cartone del latte hanno la scadenza.”

Nonostante le dichiarazioni di Lino, che aveva affermato di non aver più incontrato Maika e di voler concentrarsi su se stesso, le immagini parlano chiaro. Durante una cena con alcuni partecipanti di Temptation Island, Lino ha pubblicato una foto sul suo profilo che lo ritrae abbracciato a Maika, con un bacio affettuoso sulla fronte. Un gesto che ha colto molti di sorpresa, visto che Lino aveva sostenuto di non aver avuto contatti fisici con la ragazza, nemmeno in hotel, dopo l’uscita dal programma.

Sebbene il contenuto dei messaggi tra Alessia e Maika non sia noto, è evidente che le tensioni post-reality sono tutt’altro che risolte. Alessia, dal canto suo, cerca di mantenere la calma e la serenità, dichiarando di non voler essere più coinvolta in questa vicenda. Riuscirà davvero a rimanere indifferente?

La saga di Temptation Island sembra non avere fine, e i fan sono in attesa di nuovi sviluppi. Tra amore, gelosia e rivelazioni, i protagonisti continuano a catturare l’attenzione, dimostrando che la vera tentazione, forse, è proprio quella dei riflettori.

