Chi è fan di Temptation Island e lo guarda dalla prima edizione sicuramente si ricorda di Debora ed Emanuele, coppia che partecipò al programma nel 2014 quando fra i tentatori c’era anche uno sconosciuto Andrea Damante.

Durante il reality Andrea Damante mandò in confusione sia Debora sia un’altra fidanzata, Giorgia Lucini, che durante il falò di confronto lasciò il fidanzato per uscire proprio col tentatore. La relazione fra Giorgia e Andrea durò pochi mesi, tant’è che l’anno successivo partecipò a Uomini e Donne in qualità di tronista, dove conobbe e scelse una giovanissima Giulia De Lellis. Nel 2016 in occasione del debutto del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi lo chiamò come concorrente, ma questa è un’altra storia.

Tornando alla prima edizione di Temptation Island – come già scritto – Andrea Damante mandò un po’ in crisi la fidanzata Debora, che tuttavia non lasciò Emanuele ed uscì con lui dalla trasmissione. A distanza di 6 anni dalla loro partecipazione al reality di Canale 5, Debora ha dato alla luce la sua primogenita avuta proprio da Emanuele.

La bambina è sana e si chiama Melissa.

La vera notizia che traspare da questo articolo è che sono 6 anni che Andrea Damante è famoso fra reality, programmi, corna e musica.