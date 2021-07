La quinta puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena e drammi. Dopo il secondo falò e la relativa reunion tra Federico e Floriana, a dare spettacolo c’ha pensato Jessica, che è finita nel letto del tentatore Davide. Alessandro ha visto le immagini dal pinnettu e ha chiesto di parlare subito con la compagna.

La vicinanza tra Jessica e il single Davide si fa sempre più forte e Alessandro è molto colpito da queste immagini! A questo punto chiederà il falò di confronto immediato? #TemptationIsland pic.twitter.com/0vljTjJwxl — Temptation Island (@TemptationITA) July 26, 2021

Jessica è all’interno della casa dei single dove non ci sono le telecamere… #TemptationIsland pic.twitter.com/Ji49VYLYns — Temptation Island (@TemptationITA) July 26, 2021

Temptation Island, il falò di confronto tra Jessica e Alessandro.

Una volta davanti alla sua fidanzata Alessandro è sbroccato: “Bella roba che hai fatto. Non ti rendi conto forse. Ma che schifo che fai? Hai dormito insieme con lui e ti sei chiusa in bagno. Chiusa con un uomo, mio prendi in giro, sentivo che lo baciavi. Ho buttato via 7 anni con te. Io non ho fatto lo scemo come hai fatto te. Tu non ce l’hai la dignità. Ti comporti come le 15enni. Ormai è un anno e mezzo che non abbiamo vita sessuale e tu fai fatica a baciarmi, eppure con lui eri appiccicata. Poi non faccio schifo, facci palestra, sono giusto e mi sento bene. Io esco di qui a testa alta, tu no, dopo 15 giorni hai dormito con un cristiano“.

Mi viene da dire soltanto una cosa: Jessica ti sei scansata un fosso.

Alessandro non ci sta e chiede alla sua fidanzata Jessica spiegazioni sui suoi comportamenti avuti nel villaggio… Secondo voi usciranno insieme o separati da #TemptationIsland? pic.twitter.com/HTUsdTQCUR — Temptation Island (@TemptationITA) July 26, 2021

Il falò di confronto tra Alessandro e Jessica si fa sempre più acceso! Siete sintonizzati su Canale 5 per la quinta puntata di #TemptationIsland? pic.twitter.com/6vAo8EVZ3p — Witty TV (@WittyTV) July 26, 2021

Jessica sceglie di uscire con il tentatore.