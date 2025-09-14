Temptation Island Italia: ritorni di fiamma e sorprese attese

Dopo il successo dell’edizione estiva, “Temptation Island” tornerà a settembre con due puntate speciali, destinate a diventare uno dei principali eventi televisivi dell’autunno. Intitolato “Temptation Island e poi… e poi…”, il programma sarà trasmesso in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia.

In questi episodi, si rivelano retroscena e aggiornamenti delle sette coppie che hanno avuto un grande impatto sul pubblico. I telespettatori potranno scoprire cosa è successo dopo il falò finale, tra ritorsioni, gravidanze inaspettate, come quella di Sonia Barrile e Simone Margagliotti, proposte di matrimonio e cambiamenti lavorativi. I protagonisti condivideranno la loro esperienza senza filtri e si sono volutamente astenuti dai social per creare maggiore suspense.

Le coppie coinvolte sono Alessio e Sonia M., Antonio e Valentina, Rosario e Lucia, Angelo e Maria Concetta, Valerio e Sarah, Simone e Sonia B., e Denise e Alessio. Tra le novità figura anche Flavio Ubirti, il single più discusso della passata edizione, che debutterà come tronista nel programma “Uomini e Donne”.

Il grande successo della passata stagione ha spinto Mediaset a puntare su queste due puntate speciali. Bisciglia ha anticipato che non mancheranno colpi di scena e momenti emozionanti, rendendo l’evento una vera e propria occasione di racconto post-reality. Inoltre, la scelta di non rilasciare dichiarazioni sui social ha accentuato l’attesa del pubblico.

Ecco come si sono evolute le storie delle sette coppie: Antonio e Valentina si stanno preparando per le nozze, Sonia M. e Alessio hanno superato una crisi, mentre Simone e Sonia B. affronteranno una nuova sfida genitoriale. Valerio ha intrapreso una nuova relazione, Rosario e Lucia si prendono una pausa, Angelo e Maria Concetta sono in una situazione precaria, e Denise e Marco hanno terminato la loro relazione. Le due puntate speciali promettono ancora molte sorprese.